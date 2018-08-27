Понедельник, 27 Августа 2018 года
16:32:14 МСК

Под Тверью дети отравились найденными в заброшенной больнице лекарствами

Происшествия

Следователи проводят проверку

Под Тверью дети отравились найденными в заброшенной больнице лекарствами
stevepb
Таблетки

Ржев, Тверская область, 27 августа 2018, 15:42 — REGNUM  Следователи проводят проверку по факту отравления двоих детей медицинскими препаратами, которые они нашли в одном из заброшенных зданий бывшего госпиталя в Ржеве Тверской области, сообщает 27 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 августа, когда двое 10-летних мальчика, играя на территории заброшенного здания госпиталя, нашли в помещении медицинские препараты и употребили их в пищу. Дети были госпитализированы в больницу, их жизни и здоровью, по предварительным данным, ничего не угрожает.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что здание частично разрушено, на втором этаже есть люк, который ведет на чердак, где были обнаружены различные медпрепараты в капсулах.

Сейчас следователи устанавливают собственника здания, а также происхождение лекарств, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: На Урале четверо детей отравились найденными лекарствами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления химическими веществами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить