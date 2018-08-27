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Группа мигрантов на лодке высадилась на берег в Испании

Происшествия

Мигранты скрылись от местных органов безопасности в ближайшем лесу

Группа мигрантов на лодке высадилась на берег в Испании
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы ЕС

Кадис, Испания, 27 августа 2018, 15:25 — REGNUM  На пляже Ла-Барроса в испанском городе Кадис небольшая надувная лодка высадила на берег более полусотни нелегальных мигрантов, пишет газета ABC.

Это произошло днем 26 августа на глазах сотен отдыхающих на пляже, которые засняли незаконную высадку на видео. Мигранты быстро выпрыгнули из лодки и побежали в сторону соснового леса, где скрылись. Десять несовершеннолетних отправились к местным гостиницам, чтобы их накормили.

Гражданская гвардия Испании задержала двух человек, причастных к незаконной высадке. Органы безопасности работают, чтобы установить место нахождения скрывшихся нелегалов.

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