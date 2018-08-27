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За сутки войска Украины обстреляли территорию ДНР один раз

Происшествия

Пострадала окраина Горловки

Соледар, ДНР, 27 августа 2018, 15:09 — REGNUM  За истекшие сутки зафиксирован один случай нарушения перемирия боевиками ВСУ, заявили 27 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под обстрелом ВСУ оказался поселок Гольмовский, расположенный в пригороде Горловки. ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм со стороны оккупированного поселка Металлист и применили крупнокалиберное стрелковое оружие. В результате повреждена ЛЭП, половина жителей поселка осталась без света.

Напомним, 21 августа в Минске Донбасс и Украина договорились о введении «школьного» перемирия, чтобы дети могли спокойно начать учебный год.

Читайте подробнее: В Донбассе с 1 сентября может быть установлено «школьное» перемирие

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Действия ВС Украины в Донбассе
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