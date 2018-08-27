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Взрыв газа в Тамбовской области: погиб мужчина

Происшествия

Взрыв газового баллона произошел в Котовске

Котовск, Тамбовская область, 27 августа 2018, 14:49 — REGNUM  В городе Котовск (Тамбовская область) в результате взрыва газового баллона погиб 41-летний мужчина. Как сообщила 27 августа пресс-служба регионального СУ СК РФ, по факту начата проверка. Трагедия произошла вечером 26 августа, в результате хлопка три гаража оказались разрушенными.

«По предварительным данным, причиной трагедии стал хлопок газового баллона в одном из гаражей, где находился погибший», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас следователи уже завершили осмотр места происшествия. Назначены различные экспертизы, которые должны прояснить причину хлопка.

Напомним, что летом 2017 года в тамбовском Моршанске в девятиэтажном доме произошел хлопок газа. В результате один человек погиб.

Об этом: Взрыв газа в тамбовской многоэтажке: от ожогов умер мужчина

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Взрывы бытового газа
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