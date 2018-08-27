В ДТП погиб глава управления культуры Павлодарской области

Павлодар, Казахстан, , 14:39 — REGNUM Глава управления культуры, архивов и документации Павлодарской области Ардак Райымбеков погиб в результате ДТП на трассе села Черное района Аккулы, сообщает 27 августа издание pavlodarnews.kz.

Вместе с Райымбековым в машине находились его жена, трехлетний сын и 53-летняя женщина. В результате ДТП погибли четыре человека, еще двое госпитализированы.

Информацию подтвердили в пресс-службе акимата (администрации) Павлодарской области. По факту ДТП правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа на 385 км автодороги Екатеринбург — Алма-Ата в Казахстане произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек и еще один пострадал.

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