Трое жителей Челябинска подозреваются в похищении человека

Челябинск, , 14:15 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Челябинска, которые подозреваются в похищении человека, сообщает 27 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, вечером 25 августа в Калининском районе областного центра трое местных жителей после бытового конфликта избили мужчину, после чего вывезли его на автомобиле за город, где и были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), в настоящее время подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, один из которых — сотрудник полиции, подозреваемых в похищении человека с применением насилия.

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