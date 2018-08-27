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Трое жителей Челябинска подозреваются в похищении человека

Происшествия

В настоящее время подозреваемые задержаны

Трое жителей Челябинска подозреваются в похищении человека
Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1967. СССР
Похитители

Челябинск, 27 августа 2018, 14:15 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Челябинска, которые подозреваются в похищении человека, сообщает 27 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, вечером 25 августа в Калининском районе областного центра трое местных жителей после бытового конфликта избили мужчину, после чего вывезли его на автомобиле за город, где и были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), в настоящее время подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, один из которых — сотрудник полиции, подозреваемых в похищении человека с применением насилия.

Читайте подробнее: Сотрудник ГИБДД задержан за похищение человека под Петербургом

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Похищения людей
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