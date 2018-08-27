В погоне за селфи: подросток пострадал на ростовской железной дороге

Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM Врачи Ростовской областной больницы борются за жизнь 14-летнего мальчика, который пострадал от удара током. Инцидент произошёл на железнодорожной станции Песчанокопская. В погоне за эффектным селфи подросток залез на полувагон с углём и получил удар вольтовой дугой. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По имеющимся сведениям, ЧП произошло 23 августа около 19:00 в посёлке Песчанокопское. Подросток, гуляя вместе с друзьями по железнодорожной станции, решил собрать «лайки» в социальных сетях с помощью необычного фотоснимка. Мальчик поднялся по лестнице на полувагон, где получил электрический разряд.

Подросток был госпитализирован с электротравмой и термическим ожогом тела в центральную районную больницу Песчанокопского района. Как сообщает ряд региональных изданий, у мальчика буквально сожжены все внутренние органы и 75% кожных тканей. Ребёнка ввели в искусственную кому и доставили в областной центр для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, родственников мальчика. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, что у пользователей социальных сетей заметно возрос интерес к экстремальным селфи. В связи с этим чиновники обращались к родителям с просьбой быть внимательными к детям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что осенью 2016 года погоня за эффектным селфи погубила нескольких жителей Ростовской области. На больничной койке скончалась уроженка Эквадора — учащаяся подготовительных курсов одного из ростовских вузов. 30-летний мужчина скончался при попытке сделать оригинальное фото на станции Марцево. В 2015 году две девочки-подростка погибли в Таганроге, забравшись для эффектного кадра на цистерну грузового поезда.

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