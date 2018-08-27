Таджикистан заявил, что не наносил авиаудары по Афганистану

Душанбе, , 13:46 — REGNUM Таджикистан не наносил авиаудары по территории соседнего Афганистана. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в таджикистанском оборонном ведомстве, передает «Азия-Плюс».

"Мы не имеем право наносить авиаудары по чужой территории. Если даже такая необходимость возникает, сначала созывается штаб ОДКБ, на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара. И после длительных консультаций военных ведомств может быть принято такое решение», — подчеркнул источник в министерстве обороны страны.

Напомним, что по данным СМИ, которые ссылаются на афганское агентство Khaama Press, минувшей ночью самолеты Военно-воздушных сил Таджикистана нанесли удары по провинции Тахар, что на северо-востоке Афганистана после вооруженных столкновений на границе, в результате которого погибли двое граждан Таджикистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 26 августа, на таджикско-афганской границе с территории Афганистана был обстрелян автомобиль «Нива», в котором находились трое таджикистанцев, которые работали лесничими. В результате нападения двое погибли, один ранен.

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