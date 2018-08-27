Понедельник, 27 Августа 2018 года
15:02:50 МСК

ДТП с маршруткой на Ставрополье: два человека погибли, четверо пострадали

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Ставрополь, 27 августа 2018, 13:28 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса в Ставропольском крае погибли два человека, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло 27 августа в 08:30 мск на федеральной автодороге в Грачевском районе. По предварительным данным, водитель легковушки на нерегулируемом перекрестке не уступил микроавтобусу, следовавшему по маршруту Ставрополь — Светлоград.

В результате происшествия водитель легковушки погиб на месте, пассажирка в критическом состоянии была госпитализирована в реанимацию, где от полученных травм скончалась. Еще четверых пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае рейсовый автобус совершил столкновение с автоцистерной. На момент аварии в салоне автобуса находились 13 человек.

Читайте подробнее: В Ставропольском крае рейсовый автобус столкнулся с автоцистерной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить