ДТП с маршруткой на Ставрополье: два человека погибли, четверо пострадали

Ставрополь, , 13:28 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса в Ставропольском крае погибли два человека, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло 27 августа в 08:30 мск на федеральной автодороге в Грачевском районе. По предварительным данным, водитель легковушки на нерегулируемом перекрестке не уступил микроавтобусу, следовавшему по маршруту Ставрополь — Светлоград.

В результате происшествия водитель легковушки погиб на месте, пассажирка в критическом состоянии была госпитализирована в реанимацию, где от полученных травм скончалась. Еще четверых пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае рейсовый автобус совершил столкновение с автоцистерной. На момент аварии в салоне автобуса находились 13 человек.

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