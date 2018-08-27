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Таджикские пограничники начали поиск банды, убившей лесников

Происшествия

Вооружённая группа численностью 10-12 человек незаконно пересекла госграницу Таджикистана

Душанбе, 27 августа 2018, 13:07 — REGNUM  В Фархорском районе Таджикистана проходит операция по уничтожению группы афганских боевиков, проникших на территорию республики и убивших двоих таджикских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе погранвойск Государственного комитета нацбезопасности Таджикистана.

По словам начальника пресс-центра Мухаммада Улугходжаева, 26 августа «вооружённая группа афганцев численностью 10−12 человек незаконно пересекла государственную границу Таджикистана и вторглась на территорию республики».

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В результате обстрела автомашины «Нива» местного лесхоза от полученных ран скончались двое лесников, третий получил ранения, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля начальник пресс-центра пограничных войск Таджикистана Мухаммад Улугходжаев отметил, что за первое полугодие 2018 года на таджикско-афганской границе произошло 17 боестолкновений.

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