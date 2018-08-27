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В Орловской области после взрывов газа проверят все дома

Происшествия

Правительство региона также просит прокуратуру присоединиться к проведению проверок

В Орловской области после взрывов газа проверят все дома
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Газовая труба

Орел, 27 августа 2018, 13:01 — REGNUM  Проверки состояния систем газоснабжения жилых домов пройдут в Орловской области. Соответствующее поручение, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительстве региона, дал 27 августа врио губернатора Андрей Клычков — после двух взрывов газа в одной из пятиэтажек в Орле.

Клычков дал поручение тщательно обследовать систему газоснабжения во всех муниципальных образованиях области. Также по поручению врио губернатора будет подготовлено обращение в прокуратуру региона с целью проверки всех многоквартирных жилых домов, обслуживанием газораспределительных сетей в которых занимаются управляющие компании.

Взрыв бытового газа произошел 25 августа на первом этаже в восьмом подъезде в доме №11 по улице Красноармейской в Орле. Один человек — 42-летний хозяин квартиры — получил травмы. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело. Интересно, что в начале августа взрыв газа произошел в другом подъезде того же дома, пострадали два человека.

По информации правительства региона, причиной взрывов стало скопление метана в канализационных трубах. Первоначально причиной взрывов называли пробитый дымоход.

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Взрывы бытового газа
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