В ДТП с маршруткой под Тверью пострадали семь человек

Тверь, , 12:41 — REGNUM Семь человек пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси в Тверской области 26 августа.

По информации портала afanasy.biz, на Московском шоссе столкнулись маршрутка №106 и автомобиль Mercedes. В результате пострадала водитель иномарки, а также водитель маршрутки и его пассажиры: девушка и молодой человек 23 лет, женщины 30 и 50 лет, 78-летняя пенсионерка.

Пресс-служба СУ СКР по региону, тем временем, сообщила о проведении доследственной проверки по факту аварии. Как уточнили в следственных органах, авария произошла в районе деревни Пасынково Калининского района: Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным такси №106, ехавшим в город Тверь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.