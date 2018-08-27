Ни огня, ни дыма: короткое замыкание на ледоколе «Сибирь» было несерьезным

Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Работы на атомном ледоколе «Сибирь», который строится на Балтийском заводе в Петербурге, идут в штатном режиме. Сегодня, 27 августа, в социальных сетях сообщили о дыме с борта строящегося судна, но тревога была ложной. Помощь спасателей МЧС на объекте не потребовалась.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского завода, происшествие было до того незначительным, что сотрудники предприятия не доложили о нем высшему руководству.

«На объекте произошло короткое замыкание без возгорания. Задымления не было, эвакуация сотрудников не проводилась. В настоящий момент на ледоколе ведутся штатные работы», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в июне 2018 года короткое замыкание произошло на атомном ледоколе «Арктика». Рабочие были эвакуированы, на место прибыли оперативные службы. Проведенная проверка тогда показала, что возгорания и дыма на месте срабатывания пожарной сигнализации нет.

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АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Согласно обновленным срокам сдачи трех ледоколов, головной ледокол «Арктика» будет передан заказчику 10 мая 2019 года, «Сибирь» — 25 ноября 2020 года, «Урал» — 24 ноября 2021 года.

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