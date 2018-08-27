В Лондоне преследуемый полицией автомобиль врезался в остановку

Лондон, , 11:56 — REGNUM В центре Лондона в Великобритании преследуемый полицейскими автомобиль вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, сообщает 27 августа Daily Express.

По данным издания, инцидент произошел в 04:30 по местному времени. В результате происшествия пострадали пешеход и три находившихся в машине пассажира, все они были госпитализированы в больницу.

Водитель преследуемой машины был задержан по подозрению в опасном вождении. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года на западе Лондона легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, в результате чего погибли трое подростков.

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