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В Бурятии безработные решили «переквалифицироваться» в «чёрных лесорубов»

Происшествия

Правонарушители успели спилить 16 деревьев на 55 тысяч рублей

В Бурятии безработные решили «переквалифицироваться» в «чёрных лесорубов»
Иллюстрация: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
«Чёрных лесорубов» в Бурятии ловят почти каждый день

Улан-Удэ, 27 августа 2018, 11:48 — REGNUM  В Заиграевском районе Бурятии поймали группу «чёрных лесорубов», сообщили ИА REGNUM 27 августа в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Патрулируя Заиграевское лесничество, инспекторы увидели срубленные сосны. При осмотре установлено, что трое правонарушителей спилили 16 деревьев объёмом около шести кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил почти 55 тысяч рублей.

Древесину и бензопилу изъяли. «Чёрными лесорубами» оказались безработные местные жители. В отношении нарушителей составлен протокол, материалы переданы полицию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии в июле 2018 года выявили более 110 незаконных рубок. По данным РАЛХ, «чёрных лесорубов» в республике ловят практически ежедневно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии поймали с поличным очередного «чёрного лесоруба»

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