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Из-за лесного пожара на трассе во Владимирской области ограничили скорость

Происшествия

Видимость на трассе – не более 700 метров

Из-за лесного пожара на трассе во Владимирской области ограничили скорость
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Владимир, 27 августа 2018, 11:25 — REGNUM  Во Владимирской области на участке трассы М-7 из-за природного пожара ограничена скорость до 70 км/ч. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Меры приняты из-за того, что видимость на участке составляет не более 700 м.

Ограничение введено на участке трассы со 104-го по 111-й километр. Он располагается в Петушинском районе.

ИА REGNUM напоминает, что 25 августа в Петушинском районе произошел крупный природный пожар. На момент локализации возгорания огонь распространился на площади в 500 гектаров. Его тушили более 300 людей, также к работе были привлечены вертолеты. В районе работает оперативный штат. Ситуация находится на контроле областной администрации.

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Лесные пожары — 2018
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