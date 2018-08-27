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Саудовская Аравия нанесла удары по позициям йеменских хуситов

Происшествия

Десятки человек получили ранения

Саудовская Аравия нанесла удары по позициям йеменских хуситов
Ibrahem Qasim
Бомбардировка. Йемен

Сана, 27 августа 2018, 11:28 — REGNUM  Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла несколько воздушных ударов по позициям хуситов в Йемене, сообщает 27 августа Al Arabia.

Удары были нанесены по тренировочным лагерям хуситов, расположенных к юго-востоку от столицы Саны. В результате нападения погибли и получили ранения десятки человек. Другие подробности не уточняются.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.

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