В Астраханской области разыскивают подозреваемых в педофилии троих мужчин

Ахтубинск, Астраханская область, , 10:54 — REGNUM В Астраханской области следователи возбудили уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении шестилетней девочки, сообщает 27 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, днем 26 августа на детской игровой площадке напротив одного из домов в Ахтубинске трое неустановленных лиц схватили ребенка и принудительно отвели за почтовое отделение, где совершили в отношении девочки иные действия сексуального характера.

«На данный момент ведется розыск подозреваемых», — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесли приговор по делу о растлении 11 девочек из шести регионов. Перед судом предстал 31-летний житель Нижнего Новгорода, который знакомился с жертвами через интернет.

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