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Грабитель в Петербурге оставил банковскую карту на месте преступления

Происшествия

Теперь полиции будет легче его найти

Грабитель в Петербурге оставил банковскую карту на месте преступления
Иллюстрация: Цитата их х/ф «Большой куш» реж Гай Ричи. 2000. Великобритания, США
Грабитель

Санкт-Петербург, 27 августа 2018, 10:30 — REGNUM  Ограбление магазина «Пятерочка» в Красносельском районе Петербурга фактически оказалось раскрыто благодаря невнимательности самого грабителя: он потерял на месте преступления свою банковскую карту, с именем и фамилией.

Преступление с оттенком комизма произошло на улице Пионерстроя около 15:00 в воскресенье, 26 августа, сообщает агентство «Оперативное прикрытие». Мужчина, на вид 30 лет, угрожая ножом, набрал товаров, отказался платить и скрылся. Директор магазина обратилась в полицию.

При осмотре места происшествия нашли карту одного из банков.

«Кредитка принадлежит 28-летнему петербуржцу, ранее судимому за разбой. Мужчина проживает в паре домов от магазина», — отмечает источник.

Теперь сотрудники полиции разыскивают предполагаемого грабителя для привлечения его к уголовной ответственности.

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Ограбления учреждений торговли
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