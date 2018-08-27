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Военные Израиля арестовали восьмерых палестинцев

Происшествия

Их подозревают в терроризме

Тель-Авив, 27 августа 2018, 10:27 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля арестовали восьмерых палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 27 августа Anadolu.

Причиной задержания стало подозрение в причастности к террористической деятельности. Военные еврейского государства регулярно проводят подобные рейды на оккупированных территориях.

Напомним, в настоящее время в израильских тюрьмах содержится свыше 6 тыс. 500 человек, среди них есть женщины и дети, палестинские политики, а также лица, которым не предъявлены никакие обвинения.

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