Боевики «Талибана»* убили двоих лесников в Таджикистане

Душанбе, , 10:19 — REGNUM В результате обстрела боевиков террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на таджикско-афганской границе в Фархорском районе Таджикистана погибли двое лесников. Об этом пишет 27 августа портал Asia-Plus.

По сведениям интернет-издания, ссылающегося на источник в силовом блоке правительства Таджикистана, на берегу приграничной реки Пяндж сотрудники лесничества попали под огонь, который вели радикальные исламисты с афганской стороны. В силовом блоке сообщили, что кроме погибших лесников, преступникам удалось ранить еще одного человека.

Читайте также: Таджикистан закрыл пункт пропуска на границе с Афганистаном

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля представитель пограничных войск Таджикистана Мухаммад Улугходжаев рассказал, что за шесть месяцев 2018 года на таджикско-афганской границе произошло 17 боестолкновений.

Читайте также: За полгода на таджикско-афганской границе произошло 17 боестолкновений