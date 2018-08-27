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Лесной пожар под Берлином продолжает распространяться — СМИ

Происшествия

Жаркая сухая погода и множество очагов возгорания усложняют работу пожарных

Лесной пожар под Берлином продолжает распространяться — СМИ
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Берлин, 27 августа 2018, 10:14 — REGNUM  Под Берлином продолжаются работы по тушению крупного лесного пожара, передает немецкий телеканал N-TV 27 августа.

По прогнозам синоптиков, дождя в ближайшие дни не ожидается, и тушение пожара может затянуться на следующую неделю. Огонь продолжает распространяться, имеется множество очагов возгорания. Местные власти запросили дополнительной помощи для борьбы с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался 23 августа в 50 км к юго-западу от столицы Германии. Эвакуированы сотни местных жителей из близлежащих деревень. Тушение осложнено тем, что в этих местах в почве сохранились боеприпасы со времен Второй мировой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесной пожар бушует неподалеку от Берлина

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Лесные пожары — 2018
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