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В Афганистане ликвидирован высокопоставленный боевик ИГИЛ*

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Афганистане ликвидирован высокопоставленный боевик ИГИЛ*
Солдаты армии Афганистана

Кабул, 27 августа 2018, 09:55 — REGNUM  Вооруженные силы США заявили о ликвидации в Афганистане высокопоставленного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 августа Associated Press.

Террорист связанный с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивался с 2014 года за преступления против шиитского меньшинства страны, а также против правоохранительных органов. Он был ликвидирован ударом с воздуха.

Напомним, в Афганистане действуют сразу несколько террористических группировок, наиболее влиятельная из которых «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зачастую вступают с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в вооруженные столкновения.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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