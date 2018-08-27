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Во Владимирской области сгорело 500 гектаров леса

Происшествия

В регионе создан штаб для ликвидации пожара в Петушинском районе

Во Владимирской области сгорело 500 гектаров леса
skeeze
Лесные пожары

Владимир, 27 августа 2018, 09:48 — REGNUM  Почти 500 гектаров леса охватил огонь в Петушинском районе Владимирской области 25 августа. Спасатели в течение суток боролись с пожаром. Возгорание удалось ликвидировать только вечером 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожар возник 25 августа. Общая площадь активного тления составила 300 гектаров. По данным на вечер 26 августа, возгорание удалось локализовать. В работах принимали участие 336 человек и более 70 единиц техники, в том числе применялись два вертолета Ми-8, два самолета Ил-76 и вертолет Ка-32.

«Всего за весь период авиацией осуществлен 21 вылет, 225 сливов, использовано 1384 тонны воды», — сообщили в пресс-служба МЧС.

В районе создан штаб по ликвидации пожара. Как сообщила пресс-служба администрации региона, спасательные работы на месте контролирует заместитель губернатора Ренат Чагаев. Координирует работу начальник ГУ МЧС России по региону Владимир Белозёров.

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Лесные пожары — 2018
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