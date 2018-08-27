Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Волгоградской области

Камышин, Волгоградская область, , 09:40 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Волгоградской области погибли два человека, еще четверо, в том числе трое детей, пострадали, сообщает 27 августа пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в 06:30 утра на трассе «Сызрань — Волгоград» в Камышинском районе. Автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, после чего Hyundai, уходя от столкновения, также выехал на встречку и столкнулся с Suzuki.

В результате столкновения погибли водитель и пассажирка японского автомобиля, еще двое пассажиров — 21-летняя девушка и 11-летний ребенок, а также двое детей из Hyundai были госпитализированы в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП с участием бензовоза и маршрутного такси в Волгоградской области пострадали семь человек, в том числе два ребенка и беременная женщина.

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