В Пензенской области задержали организаторов крупной финансовой пирамиды

Пенза, , 09:07 — REGNUM Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ совместно с коллегами из Пензенской области пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, которая работала в шести регионах страны, а общий центр управления находился в Пензе. Об этом 27 августа сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что организаторы и участники с 2012 года привлекали деньги граждан под предлогом выплаты до 60% дивидендов в год, обещая, что деньги будут инвестированы в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости.

Однако никакой деятельности организация не осуществляла, а выплаты производились за счет денежных поступлений от новых клиентов. Всего, по предварительным данным, пострадали более трех тысяч человек, ущерб составил более миллиарда рублей.

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По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». В настоящее время четверо организаторов заключены под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на скамью подсудимых в Курганской области попала супружеская пара, которая организовала в столице Зауралья фирму с признаками «финансовой пирамиды». Клиентами их предприятия стали 360 граждан, потерявшие свыше 120 млн рублей.

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