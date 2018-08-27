Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти

Тосно, Ленинградская область, , 08:58 — REGNUM Микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с трассы в кювет в Тосненском районе Ленинградской области рано утром 27 августа. В результате случившегося пострадали семь человек.

ДТП произошло на 610 км федеральной автодороги «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) около 03:50 мск.

«Водитель микроавтобуса, следуя из Москвы в направлении Санкт-Петербурга, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил съезд в кювет», — сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все семь пострадавших с различными травмами доставлены в медучреждения Тосненского района. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Отметим, что ночью в петербургском регионе шел сильный дождь.

Добавим, что в минувшие выходные, в ночь с 25 на 26 августа, на 600 км трассы «Россия» в том же Тосненском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: один из них выехал на встречную полосу. Погибли на месте водители обеих машин, женщину и девочку — пассажиров одного из автомобилей — госпитализировали в тяжелом состоянии.