Последнего из ОПГ «Локомотив» этапируют из Сочи в Курган

Курган, , 08:24 — REGNUM Найден в Краснодарском крае и предстанет перед судом ранее находящийся в бегах участник курганского преступного сообщества «Локомотив». Остальные участники банды осуждены ещё в 2015 году и получили большие сроки заключения, вплоть до пожизненного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, с сентября 2002 года по март 2003 года 46-летний мужчина совершил в составе банды несколько преступлений в городе Кургане. Считается, что он принимал участие в разбойном нападении на квартиру, из которой были похищены 500 тыс. рублей. К его деяниям причисляется нападение на мужчину, занимавшегося нелегальным обменом валюты. Напомним, потерпевший получил тогда огнестрельные ранения. Бандиты отняли у него немалую по тем временам сумму размером 65 тыс. рублей. Кроме того, беглеца считают участником покушения на убийство курганского бизнесмена с целью невозвращения потерпевшему крупного денежного долга.

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв утвердил против задержанного обвинительное заключение по уголовным делам по ч. 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 3 ст. 30, пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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В Генпрокуратуре РФ отмечают, что обвиняемый на протяжении нескольких лет скрывался от правосудия на территории Ставропольского края, Северной Осетии и Краснодарского края. В марте 2018 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов города Сочи, а впоследствии заключен под стражу.

Его дело будет рассматриваться по существу в Курганском областном суде.

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