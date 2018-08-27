Спасатели МЧС пришли на помощь застрявшей на Эльбрусе украинской туристке

Нальчик, , 08:10 — REGNUM Сотрудники МЧС России помогли украинской туристке, подавшей сигнал бедствия, спуститься с горы Эльбрус. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что незарегистрированная туристка, находящаяся на высоте 5,2 тыс. метров, подала сигнал бедствия фонариком. На помощь женщине вышла группа из трех спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, которые помогли спуститься гражданке Украины на поляну Азау. От дальнейшей помощи спасенная отказалась, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. метров было обнаружено тело альпинистки, пропавшей более 30 лет назад. По сведениям спасателей, женщина, вероятно, погибла при восхождении на Эльбрус в 1987 году. Тогда группу альпинистов из семи человек накрыла лавина.

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