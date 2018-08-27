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Сотрудники ФБР прибыли в дом устроившего стрельбу во Флориде геймера

Происшествия

Вооруженные агенты в бронежилетах вошли в дом Каца

Сотрудники ФБР прибыли в дом устроившего стрельбу во Флориде геймера
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Дженкинсвилл, США, 27 августа 2018, 08:15 — REGNUM  В американском городе Балтимор сотрудники ФБР прибыли в дом подозреваемого в стрельбе в Джексонвилле (штат Флорида) Дэвида Каца, сообщает 27 августа Associated Press.

По данным издания, вооруженные агенты в бронежилетах вошли в дом Каца, где проживает его отец. Другие детали не раскрываются.

Напомним, 26 августа в городе Джексонвилл во время турнира по видеоиграм произошла стрельба.

По словам очевидцев, один из геймеров, потерпев поражение, принялся стрелять по людям из огнестрельного оружия, после чего свел счеты с жизнью. В результате нападения погибли три человека, в том числе сам нападавший.

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