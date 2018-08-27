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В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает 260 тыс. га

Происшествия

Власти региона утверждают, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем

Красноярск, 27 августа 2018, 07:15 — REGNUM  В Красноярском крае 27 августа действуют 55 лесных пожаров на общей площади 269,78 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, за прошедшие выходные (25−26 августа) в крае потушили 11 лесных пожаров на площади 889 га. С огнём боролись более 200 человек, 12 единиц техники, 20 воздушных судов.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заверили в министерстве.

По предварительным данным, в основном пожары возникли из-за гроз и по вине местного населения.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 73 лесных пожара на общей площади 312,9 тыс. га. В лесах региона продолжает действовать режим ЧС, введённый 22 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки потушили 62 лесных пожара

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Лесные пожары — 2018
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