Глава МИД Австрии потеряла сознание во время мероприятия

Альпбах, Австрия, , 07:20 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пережила приступ слабости во время мероприятия 26 августа, пишет газета Kurier.

По словам очевидцев, Кнайсль на короткое время потеряла сознание во время беседы у камина. Переговоры проходили в рамках традиционного европейского форума в Альпбахе в австрийском Тироле.

О Карин Кнайсль незамедлительно позаботились медики. Пресс-секретарь министра Томас Шнёль позже сообщил, что «Кнайсль уже лучше, она идет на поправку в своем гостиничном номере».

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