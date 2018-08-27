Понедельник, 27 Августа 2018 года
07:29:08 МСК

Количество жертв смертельного пожара на северо-востоке Китая достигло 20

Происшествия

Пожарные продолжили находить тела вплоть до 14:00 по местному времени 25 августа

Харбин, Китай, 27 августа 2018, 06:01 — REGNUM  Количество жертв в результате пожара в отеле, который разгорелся утром по местному времени 24 августа в столице китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине, увеличилось до двадцати, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Смертельный пожар разгорелся в 4:36 по местному времени в гостинице «Бэйлун» в городском районе Сунбэй. Справиться с огнем удалось к 7:50. Пожарные продолжили находить тела вплоть до 14:00 по местному времени 25 августа. Было найдено восемнадцать тел на месте трагедии, еще один человек погиб в госпитале. В общей сложности 23 человека получили ранения. Пожар выжег 400 кв. метров. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 числа погибшими в пожаре на территории гостиницы с горячими источниками были официально признаны 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: 18 человек погибли в Китае в результате пожара в гостинице

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в гостиницах и пансионатах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить