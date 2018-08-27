В Уссурийске без электричества остались 40 тыс. человек

Уссурийск, Приморский край, , 06:01 — REGNUM Более 40 тыс. человек остались без электроснабжения в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

На предприятии «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 26 августа произошла авария. Высоковольтная линия напряжением 35 кВ отключена действием защит.

Ряд предприятий и бытовые потребители оказались без света. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа на юге Приморского края — в Шкотовском районе — остались без электроснабжения более 30 тыс. человек. Причиной сбоя стали сильные дожди и грозы.

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