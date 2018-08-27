Установлена личность стрелка из Джексонвилля

Джэксонвилл, США, , 05:51 — REGNUM Полиция американского Джексонвилля (штат Флорида) установила личность мужчины, устроившего стрельбу во время турнира по киберспорту. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф города Майк Уильямс.

Стрелком оказался 24-летний Дэвид Кац. Его жертвами стали два человека, еще 11 получили ранения. После нападения на людей мужчина покончил с собой.

Шериф уточнил, что на месте происшествия обнаружены тела троих человек, включая Каца. Девятерым раненым потребовалась госпитализация, еще два человека сами обратились к медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в развлекательном комплексе Jacksonville Landing произошла стрельба. По рассказам очевидцев, один из участников турнира по виртуальному футболу принялся стрелять в людей после того, как проиграл. Ранее сообщалось о четверых погибших.

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