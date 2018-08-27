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В США потерпел крушение самолет с парашютистами

Происшествия

Единственный выживший доставлен в больницу

Атланта, США, 27 августа 2018, 05:20 — REGNUM  Небольшой самолет разбился в американском штате Джорджия. Погибли четыре человека, передает телеканал Fox News.

Самолет, на борту которого находились пять человек, включая пилота, упал в районе города Свайнсборо 25 августа. Единственный выживший доставлен в больницу.

Один из погибших — уроженец Белоруссии, сержант парашютного отряда Golden Knights американских сухопутный войск Александр Б. Гибель сержанта подтвердило командование подразделения в совсети Facebook. Мужчина находился не при исполнении служебных обязанностей.

Причины авиапроисшестивя устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Массачусетс упал легкомоторный самолет, на борту которого находились пассажир и пилот — родные братья. Мужчины поднялись в небо, чтобы рассеять прах своего отца, умершего от рака двумя неделями ранее. Оба получили травмы и находятся в больнице.

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Авиапроисшествия
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