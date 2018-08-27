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Стрельбу во Флориде устроил проигравший киберспортсмен

Происшествия

Жертвами стрельбы стали не менее четырех человек

Джэксонвилл, США, 27 августа 2018, 00:42 — REGNUM  Участник виртуальной игры устроил стрельбу в развлекательном комплексе американского города Джексонвилл. Затем мужчина покончил с собой, сообщает газета The Los Angeles Times.

26 августа в Jacksonville Landing проходили соревнования по видеоигре, симулятору американского футбола. О том, что произошло, рассказал очевидец — участник соревнований Стивен Жаваруски.

Один из геймеров, потерпев поражение, принялся стрелять по людям из огнестрельного оружия. Позже мужчина свёл счеты с жизнью, сообщил Жаваруски.

Как сообщало ИА REGNUM, шериф Джексонвилла Майк Уильямс подтвердил, что открывший огонь человек действовал в одиночку. Он был найден мертвым. Это белый мужчина, личность которого устанавливается.

Жертвами стрелка стали по меньшей мере четыре человека. Еще 11 человек получили ранения.

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