Подозреваемый в стрельбе во Флориде обнаружен мёртвым

Цитата из к/ф «С меня хватит». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США

Джэксонвилл, США, , 00:24 — REGNUM Мужчина, открывший огонь в развлекательном комплексе американского Джексонвилла (штат Флорида), погиб. Об этом сообщил журналистам шериф города Майк Уильямс.

«Подозреваемый погиб на месте. Других подозреваемых у нас нет», — сказал Уильямс на пресс-конференции, транслировавшейся полицией в соцсети Facebook.

Речь идет о белом мужчине, личность которого устанавливается. Несколько человек погибли, также имеются раненые, добавил шериф, не уточнив точное число пострадавших.

Стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing, где проходили соревнования по киберспорту. Прибывшие на место правоохранители оцепили здание. Местные СМИ сообщают о четырех погибших и 11 раненых.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Флориде произошла стрельба, есть жертвы

Читайте развитие сюжета: Стрельбу во Флориде устроил проигравший киберспортсмен