Понедельник, 27 Августа 2018 года
01:23:08 МСК

Подозреваемый в стрельбе во Флориде обнаружен мёртвым

Происшествия

От рук стрелка погибли четыре человека

Подозреваемый в стрельбе во Флориде обнаружен мёртвым
Цитата из к/ф «С меня хватит». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США
Убийца

Джэксонвилл, США, 27 августа 2018, 00:24 — REGNUM  Мужчина, открывший огонь в развлекательном комплексе американского Джексонвилла (штат Флорида), погиб. Об этом сообщил журналистам шериф города Майк Уильямс.

«Подозреваемый погиб на месте. Других подозреваемых у нас нет», — сказал Уильямс на пресс-конференции, транслировавшейся полицией в соцсети Facebook.

Речь идет о белом мужчине, личность которого устанавливается. Несколько человек погибли, также имеются раненые, добавил шериф, не уточнив точное число пострадавших.

Стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing, где проходили соревнования по киберспорту. Прибывшие на место правоохранители оцепили здание. Местные СМИ сообщают о четырех погибших и 11 раненых.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Флориде произошла стрельба, есть жертвы

Читайте развитие сюжета: Стрельбу во Флориде устроил проигравший киберспортсмен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить