МЧС РФ сообщило о гибели спасателя в горах Северной Осетии

Владикавказ, , 23:52 — REGNUM Спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник, участвовавший в поиске пропавших альпинистов на горе Галдор, погиб в Северной Осетии. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю.

«Трагически оборвалась жизнь замечательного человека, — говорится в сообщении. — … Личный состав … скорбит вместе со всеми, кто знал и любил этого человека».

Отмечается, что мужчина погиб 26 августа при проведении поисково-спасательных работ на горе Галдор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа 2018 г. в Ирафском районе Северной Осетии были обнаружены тела троих альпинистов, пропавших при восхождении на гору Голдор.

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