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Во Флориде произошла стрельба, есть жертвы

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, в городе Джексонвилл

Во Флориде произошла стрельба, есть жертвы
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Джэксонвилл, США, 26 августа 2018, 22:15 — REGNUM  В американском штате Флорида произошла стрельба. Об этом информирует News4jax со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, в городе Джексонвилл. По последним данным, в результате стрельбы погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Власти города призвали местных жителей не приближаться к месту происшествия.

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