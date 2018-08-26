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В США в результате крушения самолета погибли четыре человека

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, в штате Джорджия

В США в результате крушения самолета погибли четыре человека
Легкомоторный самолет

Вашингтон, 26 августа 2018, 21:36 — REGNUM  В США потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, в штате Джорджия. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще один получил серьезные травмы.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины аварии.

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Авиапроисшествия
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