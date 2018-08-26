Тело 14-летней девочки нашли в Москве

Москва, , 20:29 — REGNUM По факту обнаружения тела 14-летней девочки в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

По данным ведомства, тело ребенка без видимых телесных повреждений было обнаружено 26 августа вблизи жилого дома по улице Подвойского.

«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

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