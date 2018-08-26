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В Ровенской области трое подростков разбились на мотоцикле

Происшествия

Трагическое ДТП произошло на Волыни

Ровно, Украина, 26 августа 2018, 20:16 — REGNUM  Водитель мотоцикла, на котором ехали ещё двое пассажиров, не справился с управлением и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области 26 августа, сказано на официальном сайте ведомства.

Трагедия произошла на трассе между сёлами Глинное и Познань. Мотоцикл слетел с трассы в канаву, и угодил в дерево. Водитель и пассажир погибли, третий участник аварии находится в реанимации. Все трое были несовершеннолетними местными жителями.

Напомним, 19 августа на трассе Львов-Тернополь произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим 44 туриста.

Читайте подробнее: Автобус с туристами попал в ДТП на Украине

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Дорожно-транспортные происшествия
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