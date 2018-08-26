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Грузовик врезался в товарный поезд в Татарии

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, на железнодорожном переезде «Шугуровский» в Альметьевском районе

Грузовик врезался в товарный поезд в Татарии
MKFI
Урал-375

Казань, 26 августа 2018, 19:43 — REGNUM  В Татарии столкнулись грузовой автомобиль «Урал» и грузовой поезд. Об этом сообщили РИА Новости в МВД по республике.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, на железнодорожном переезде «Шугуровский» в Альметьевском районе. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что три вагона поезда сошли с рельсов после того, как в них врезался грузовик с отказавшими тормозами. Водитель транспортного средства успел выпрыгнуть из кабины перед столкновением.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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