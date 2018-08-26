Крупный пожар на складе во Львове: стали известны подробности

Львов, Украина, , 19:46 — REGNUM Во Львове в ночь на 26 августа загорелся склад с бытовой химией и текстилем, сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области на официальном сайте ведомства.

Возгорание тушили 70 человек и 14 единиц техники. Вода находилась на значительном расстоянии от места события. Также спасателям пришлось срезать запертые двери и оттягивать припаркованные автомобили. Всего было спасено 12 машин.

К утру пожар был потушен, сгорело 1,5 тыс. кв. метров кровли, полиция устанавливает причину возгорания.

Напомним, в Харьковской области пожарные ликвидируют крупное возгорание на стихийной свалке возле города Балаклея.

Читайте также: В Харьковской области вертолет тушит пожар на стихийной свалке