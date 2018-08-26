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В Харьковской области вертолет тушит пожар на стихийной свалке

Происшествия

Огонь перекинулся на лесополосу

В Харьковской области вертолет тушит пожар на стихийной свалке
Иллюстрация: Mil.ru
Тушение пожара вертолетом

Балаклея, Украина, 26 августа 2018, 19:29 — REGNUM  Полтора гектара незаконной свалки тушат 9 пожарно-спасательных подразделений возле населенного пункта Балаклея, заявили в пресс-службе ГСЧС Украины 26 августа, сказано на сайте ведомства.

Для тушения пожара задействовали специальный вертолет Ми-8, который около 20 раз сбрасывал воду на пожарище.

Напомним, Балаклея прославилась 23 марта 2017 года, когда на местном военном складе начался сильнейший пожар. Возгорание тушили около 500 человек, жителей Балаклеи и ближайших населенных пунктов пришлось эвакуировать.

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Полигоны и мусорные свалки
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