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Морги и больницы Лисичанска заполнены боевиками ВСУ — представитель ЛНР

Происшествия

Украинское командование скрывает потери

Морги и больницы Лисичанска заполнены боевиками ВСУ — представитель ЛНР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Окоп

Луганск, 26 августа 2018, 19:28 — REGNUM  За прошедший месяц морг города Лисичанска принял 20 тел боевиков ВСУ, погибших на войне в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 26 августа, сообщил «Луганский информационный центр».

Более полусотни оккупантов оказались в больницах города, сообщил представитель ЛНР.

«Морги и больницы Лисичанска переполнены, станции переливания крови испытывают острую нехватку донорской крови», — отметил Марочко.

По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, главной причиной высоких потерь среди украинских военных являются подрывы на собственных минах, неосторожное обращение с оружием и неуставные отношения.

Напомним, 23 августа в ЛНР как минимум трое боевиков ВСУ были ликвидированы при попытке проникнуть на территорию республики.

Читайте подробнее: ВСУ понесли потери при попытке прорыва под Луганском

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Война в Донбассе
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