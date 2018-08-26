Морги и больницы Лисичанска заполнены боевиками ВСУ — представитель ЛНР

Луганск, , 19:28 — REGNUM За прошедший месяц морг города Лисичанска принял 20 тел боевиков ВСУ, погибших на войне в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 26 августа, сообщил «Луганский информационный центр».

Более полусотни оккупантов оказались в больницах города, сообщил представитель ЛНР.

«Морги и больницы Лисичанска переполнены, станции переливания крови испытывают острую нехватку донорской крови», — отметил Марочко.

По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, главной причиной высоких потерь среди украинских военных являются подрывы на собственных минах, неосторожное обращение с оружием и неуставные отношения.

Напомним, 23 августа в ЛНР как минимум трое боевиков ВСУ были ликвидированы при попытке проникнуть на территорию республики.

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