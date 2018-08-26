В Иране рухнул истребитель

Тегеран, , 18:44 — REGNUM В Иране упал истребитель F-5, принадлежавший военно-воздушным силам (ВВС) страны. Об этом информирует Mehr со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, в городе Дизфуль (провинция Хузестан). По последним данным, в результате происшествия погиб один человек (пилот).

«Истребитель потерпел крушение из-за технической неисправности при посадке на 4-й военной авиабазе», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.