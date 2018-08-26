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В Иране рухнул истребитель

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, в городе Дизфуль

В Иране рухнул истребитель
Northrop F-5

Тегеран, 26 августа 2018, 18:44 — REGNUM  В Иране упал истребитель F-5, принадлежавший военно-воздушным силам (ВВС) страны. Об этом информирует Mehr со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, в городе Дизфуль (провинция Хузестан). По последним данным, в результате происшествия погиб один человек (пилот).

«Истребитель потерпел крушение из-за технической неисправности при посадке на 4-й военной авиабазе», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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Авиапроисшествия
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