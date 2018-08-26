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ВВС Турции нанесли удары по территории Ирака

Происшествия

В результате взрывов погибли трое членов РПК

ВВС Турции нанесли удары по территории Ирака
Иллюстрация: Иван Шилов
Иракский Курдистан

Анкара, 26 августа 2018, 18:33 — REGNUM  Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Авашин-Басъян на севере Ирака. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщает Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

«Воздушные удары по объектам террористов нанесены в воскресенье, 26 августа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрывов погибли трое членов РПК.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции.

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