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В Словакии задержали украинских контрабандистов

Происшествия

Один управлял дельтапланом, второй помогал ему на земле

В Словакии задержали украинских контрабандистов
Дельтаплан

Братислава, 26 августа 2018, 18:36 — REGNUM  Словацкая полиция 22 августа задержала двух украинских контрабандистов, использовавших дельтаплан для доставки нелегалов с территории Украины, сообщила 24 августа пресс-служба ведомства.

Как сообщили в полиции, на лугу недалеко от границы были задержаны два гражданина Украины, один гражданин Словакии и один гражданин Афганистана, которого контрабандисты пытались перевезти в Европу. Один гражданин Украины управлял летательным средством, второй, вместе с гражданином Словакии, ожидали его на земле.

При задержании мужчины активно сопротивлялись и пытались бежать.

Гражданин Афганистана был возвращён на Украину, три контрабандиста задержаны. Им грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, закарпатские контрабандисты используют малую авиацию в основном для доставки сигарет — пользуясь гористой местностью, они скрытно сбрасывают ящики в условленном месте и возвращаются на территорию Украины.

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Контрабанда и борьба с ней
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